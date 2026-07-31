Cancillería entrega la Orden Manuel Amador Guerrero a jefe de misión de la OIM en Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó la Orden Manuel Amador Guerrero, en el grado de Gran Cruz, al jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Giuseppe Loprete, durante un acto realizado en el Gran Salón Bolívar.

Durante la ceremonia, el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, recordó que Loprete asumió la jefatura de la OIM en Panamá el 1 de octubre de 2022, en medio de uno de los períodos de mayor flujo migratorio registrados en el país.

Indicó que, durante su gestión, el organismo fortaleció la capacidad de respuesta del Estado mediante más de 120 mil asistencias e intervenciones dirigidas a personas migrantes y comunidades de acogida.

El ministro también destacó la participación de Loprete en las actividades conmemorativas del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Al recibir la condecoración, Giuseppe Loprete agradeció el reconocimiento otorgado por el Gobierno panameño y señaló que la distinción también corresponde al trabajo realizado por los equipos de la OIM durante los últimos años, especialmente en la atención de los desafíos migratorios en Darién y Chiriquí.

Loprete recordó que durante su gestión Panamá enfrentó el tránsito de más de 500 mil personas por la selva del Darién en 2023, además de retos relacionados con la repatriación, la regularización migratoria y el combate al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

En sus palabras de despedida, expresó su agradecimiento por el tiempo vivido en Panamá y afirmó que el país dejó de ser únicamente un destino profesional para convertirse en parte de su vida personal.

Giuseppe Loprete concluye su misión en Panamá tras cuatro años de gestión y asumirá la jefatura de las oficinas de la OIM en la República Democrática del Congo.