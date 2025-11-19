Cancillería rechaza injerencias de misiones diplomáticas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá emitió un comunicado en el que “rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia en nuestros asuntos internos por parte de misiones diplomáticas acreditadas en el país”.

La información guarda relación a las declaraciones acerca de un viaje de algunos miembros de la Asamblea Nacional a Taiwán.

“La Cancillería recuerda que la conducción de la política exterior panameña es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el presidente de la República, conforme a la Constitución y las leyes nacionales”, detalla la nota.

Agrega que, “Panamá, como Estado soberano, no acepta condicionamientos ni presiones que pretendan incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo las actuaciones de la Asamblea Nacional, en el marco de la separación de poderes que rige nuestro sistema democrático, aun cuando esas decisiones no sean compartidas por el Gobierno Nacional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su respeto hacia todas las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país y espera el mismo respeto hacia las instituciones panameñas, de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y reitera que Panamá continuará promoviendo relaciones internacionales basadas en la soberanía, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos.