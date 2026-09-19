Capacitan a estudiantes sobre prevención y comportamiento ante la presencia de cocodrilos

Personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) dictó una jornada de capacitación a estudiantes universitarios y graduandos del IPT México-Panamá, centrada en la prevención y el comportamiento de los cocodrilos, ante los recientes incidentes reportados en Chepo.

Durante la actividad, especialistas y autoridades destacaron que el aumento en la concentración de estos reptiles responde a factores como la protección de la especie tras años de cacería, la transformación de hábitats y la disponibilidad de alimento.

Por su parte, la investigadora Miriam Venegas Anaya (conocida como la “doctora cocodrilo”) enfatizó la prohibición de alimentar a los animales y la necesidad de evitar arrojar residuos de pescado a los ríos, especialmente en zonas de puertos pesqueros como Coquira.

Las autoridades reiteraron que la educación ambiental y el manejo adecuado de los desechos son claves para mitigar riesgos y reducir los conflictos entre la fauna silvestre y las comunidades.