Capturan a 145 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, aprehendieron a 145 personas en diversos sectores del país, de estas 93 fueron por oficio, 31 por faltas administrativas, 16 en flagrancia y cinco por microtráfico, según el reporte de la Policía Nacional.

Se realizaron 21 diligencias de allanamiento, se decomisaron 06 armas de fuego con 36 municiones, 635 paquetes de droga y la suma de B/. 62.60 en efectivo, según el reporte policial.

En materia de tránsito se colocaron 1,374 de las cuales 169 por exceso de velocidad, 85 por luces no adecuadas, 19 por hablar por celular, 33 por licencias vencidas y 22 por embriaguez comprobada. Se remolcaron 61 vehículos en grúa por diversas causas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.