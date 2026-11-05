Capturan a 168 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional aprehendió a 168 personas durante las últimas 24 horas, como parte de las acciones del Plan Firmeza.

De acuerdo con el reporte policial, 72 personas fueron aprehendidas por oficio, 72 por faltas administrativas, 19 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Durante este periodo también se realizaron nueve diligencias de allanamiento, se decomisaron tres armas de fuego y 15 paquetes de droga, además de recuperar un vehículo.

En materia de tránsito, se colocaron 1,308 boletas por distintas infracciones. Entre estas figuran 347 por exceso de velocidad, 36 por luces no adecuadas, 12 por embriaguez comprobada, 11 por licencia vencida y cuatro por hablar por celular mientras se conducía.

Asimismo, 81 vehículos fueron remolcados con grúa por diferentes causas.