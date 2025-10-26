Capturan a 171 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, se aprehendieron a 171 personas. De ellas 112 fueron por oficio, 53 por faltas administrativas y seis en flagrancia, confirmó la Policía Nacional.

Según el reporte policial, “se realizaron 12 diligencias de allanamientos, se decomisaron seis armas de fuego, 44 municiones y dos vehículos fueron recuperados”.

En materia de tránsito se colocaron 1,120 boletas, de las cuales sobresalen 158 por exceso de velocidad, 77 por luces no adecuadas, 37 por licencias vencidas, 12 por embriaguez comprobada y 17 por hablar por celular. Se remolcaron 47 vehículos por diversas causas.