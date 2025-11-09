Capturan a 198 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 198 personas a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional en un comunicado en la mañana de este domingo, 9 de noviembre.De estas aprehensiones, 115 fueron por oficio, 71 por faltas administrativas y 12 en flagrancia, detallaron en el reporte policial.Se realizaron 17 diligencias de allanamiento, se decomisó un arma de fuego, municiones y 3 vehículos recuperados.En materia de tránsito se colocaron 1,099 boletas, de las cuales, 186 por exceso de velocidad, 64 por luces no adecuadas, 34 por licencias vencidas, 16 por embriaguez comprobada y 11 por hablar por celular. Se remolcaron 60 vehículos por diversas causas.