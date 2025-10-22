Capturan a 226 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 226 personas. De ellas 167 fueron por oficio, 46 por faltas administrativas y13 en flagrancia, confirmó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte policial, “se realizaron 66 diligencias de allanamiento, se decomisaron cinco armas de fuego, 91 municiones, cuatro paquetes de drogas,123 carrizos con polvo blanco, tres bolsas con hierba seca entre otras sustancias ilícitas. Además se recuperó un auto con denuncia de hurto”.

Agregaron que, “en materia de tránsito se colocaron 995 boletas, de las cuales sobresalen 81 por exceso de velocidad, 65 por luces no adecuadas, 24 por licencias vencidas y 17 por hablar por celular. Se remolcaron 29 vehículos por diversas causas”.

En tanto se registraron 115 accidentes de tránsito dejando como saldo 19 lesionados.