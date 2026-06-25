Capturan a cabecilla y miembros de pandilla en San Joaquín

Este jueves fue capturado el presunto cabecilla y varios miembros de la pandilla autodenominada “HP San Joaquín”, durante un golpe contra una estructura del crimen organizado en el sector de San Joaquín, informaron de la Policía Nacional (PN).

En una acción conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrollaron allanamientos que permitieron la aprehensión de seis personas, incluido su presunto líder, alias “Cálido Lince”.

A esta pandilla se le vincula con investigaciones por hechos de homicidio, lesiones personales, drogas y otros delitos, según el reporte policial.

Durante el operativo, encabezado por el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se decomisó un arma de fuego y otros indicios relacionados con actividades delictivas.