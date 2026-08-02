Capturan a cuatro personas por minería ilegal en río de Colón

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con la Policía Nacional, aprehendió a cuatro personas que realizaban actividades de minería ilegal en el río Peluca, ubicado en el distrito de Chagres, provincia de Colón.La captura se logró durante una inspección de seguimiento a las acciones de fiscalización que los estamentos habían ejecutado semanas atrás en ese mismo sector, informaron las autoridades.De acuerdo con el informe de MiAmbiente, los cuatro detenidos son ciudadanos distintos a los seis capturados previamente en la zona por el mismo delito ambiental.La entidad reiteró que mantendrá la presencia y el patrullaje continuo en los cauces y territorios del país con el objetivo de erradicar la extracción no autorizada de minerales y salvaguardar los recursos naturales.