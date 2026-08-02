Capturan a cuatro personas por minería ilegal en río de Colón

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con la Policía Nacional, aprehendió a cuatro personas que realizaban actividades de minería ilegal en el río Peluca, ubicado en el distrito de Chagres, provincia de Colón.

La captura se logró durante una inspección de seguimiento a las acciones de fiscalización que los estamentos habían ejecutado semanas atrás en ese mismo sector, informaron las autoridades.

De acuerdo con el informe de MiAmbiente, los cuatro detenidos son ciudadanos distintos a los seis capturados previamente en la zona por el mismo delito ambiental.

La entidad reiteró que mantendrá la presencia y el patrullaje continuo en los cauces y territorios del país con el objetivo de erradicar la extracción no autorizada de minerales y salvaguardar los recursos naturales.