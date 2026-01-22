Capturan a presunto homicida en Bella Vista

Mediante la Operación Odiseo, fue aprehendida una persona de 35 años, en el corregimiento de Bella Vista, por su presunta vinculación con el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo, confirmaron de la Policía Nacional.

Según las investigaciones, el hecho se registró en febrero de 2021, en un hospital del distrito de La Chorrera, a raíz de un presunto procedimiento médico indebido.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.