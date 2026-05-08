Capturan a tercer adolescente por robo en Avenida Balboa

La Policía Nacional (PN) capturó a un tercer adolescente presuntamente vinculado con el delito de robo agravado en perjuicio de dos ciudadanos, hecho ocurrido en la Avenida Balboa.

Según el reporte oficial, la acción policial se realizó mediante diligencias operativas en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde unidades policiales ubicaron al menor de edad cuando se desplazaba en un vehículo junto a su madre. Posteriormente, fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

De igual manera, durante una diligencia efectuada en el sector de Terraplén, las autoridades hallaron un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas.

“La Policía Nacional aprehendió a un tercer adolescente presuntamente relacionado con el delito de robo agravado en perjuicio de dos ciudadanos”, señala el informe oficial.

Las investigaciones continúan “a fin de esclarecer los hechos y determinar posibles vinculaciones adicionales”.