$!Carrizo defiende su inocencia

ML | El exvicepresidente José Gabriel Carrizo defendió ayer, por segundo día, su inocencia. El Procurador General Luis Gómez Rudy confirmó que es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue conducido a la DIJ el día de ayer, luego que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión y conducción en su contra.

El exvicepresidente es investigado por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito.

Antecedentes: el 22 de octubre de 2025 la Contraloría General de la República de Panamá emitió una resolución ordenando el secuestro y cautela de bienes, cuentas bancarias y propiedades vinculadas a Gaby Carrizo por 1,3 millones de dólares.

Más tarde, en noviembre, medios reportaron oficialmente la medida de la Contraloría, detallando que incluyó cuentas bancarias, vehículos e inmuebles bajo supervisión de la entidad mientras se profundiza la investigación.

Para 17 de noviembre de 2025, se reportó que EE.UU. retiró la visa de Carrizo tras los informes sobre las acciones de la Contraloría y el 23 de enero de 2026, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público presentó una solicitud formal de aprehensión y conducción contra del exvicepresidente Carrizo.