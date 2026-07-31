Caso Pandora suma un nuevo imputado; juez ordena su detención provisional

El caso Pandora sumó este viernes un nuevo imputado, luego de que un juez de garantías formulara cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y delincuencia organizada, además de ordenar su detención provisional.

Durante la audiencia, la jueza de garantías Eydis Jaén legalizó la aprehensión del investigado, quien se había entregado voluntariamente a las autoridades el pasado miércoles, tras permanecer con una orden de aprehensión vigente desde el 7 de julio.

La jueza concluyó que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada presentó suficientes elementos para sustentar la imputación.

Según el fiscal Emeldo Márquez, el imputado presuntamente desempeñaba un papel clave en la compra y venta de créditos fiscales manipulados y en la distribución de las ganancias obtenidas por la organización investigada.