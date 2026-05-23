Cataratón en Bocas del Toro devuelve la visión a 50 pacientes este fin de semana

Un total de 50 pacientes de distintas comunidades de la provincia de Bocas del Toro fueron beneficiados durante la segunda jornada de cirugías de cataratas desarrollada por la Caja de Seguro Social (CSS), como parte del plan de recuperación y reducción de la mora quirúrgica en esta región.

En un comunicado de prensa de la CSS, la directora institucional de la entidad en la provincia, la doctora Melissa Navarro, destacó que algunos de los pacientes llevaban hasta seis años en espera de este procedimiento quirúrgico.

Explicó que, gracias al apoyo de dos oftalmólogas provenientes de la ciudad capital, fue posible realizar esta jornada extraordinaria, que inició el viernes 22 de mayo y se extenderá hasta el domingo 24 de mayo.

Navarro también informó que se gestiona la continuidad de este programa de manera trimestral, con el objetivo de seguir reduciendo la cantidad de casos pendientes y fortalecer el acceso oportuno a servicios especializados para la población bocatoreña.