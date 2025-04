CCIAP: “Panamá necesita planificación. No más paros”

Ante las amenazas a una huelga indefinida del sector magisterial, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, hizo un llamado a que no se perjudique más a los estudiantes por decisiones gremiales.

“Mientras algunos grupos hacen llamados nuevamente a interrumpir el calendario escolar por motivos ajenos a emergencias reales, volvemos a preguntarnos: ¿hasta cuándo vamos a seguir jugando con el futuro de nuestros jóvenes? Que los estudiantes sigan perdiendo clases por decisiones gremiales es simplemente inaceptable. La educación no puede seguir siendo rehén de intereses particulares”, expresaron a través de su escrito “Cámara Opina” de este domingo, 6 de abril.

Destacaron que “el desarrollo de un país se construye sobre la base de una educación continua, de calidad y adaptada a los tiempos. Pero la realidad que enfrentamos nos muestra un sistema con fallas profundas, tanto en infraestructura como en contenido curricular, sobre el cual es imperativo que todos unamos fuerzas para sacarlo adelante”.

“No se trata solo de tener escuelas abiertas; se trata de tener aulas dignas, con recursos, con maestros formados y comprometidos, y con un currículo que prepare a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno”, destacaron en el escrito.

Destacaron que el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos por mantener las clases activas a pesar de los desafíos y que ha sido firme al establecer que quien no trabaja, no cobra. Este mensaje es claro y necesario para garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes.

“Panamá necesita planificación, compromiso y voluntad. No más paros, no más excusas, no más improvisación”, agregaron.

Gracias a los panameños que todos los días apuestan por la educación, el trabajo honrado y el progreso. Este país lo sacamos adelante entre todos.