Centro de acopio de la Alcaldía de Panamá cierra temporalmente para organizar ayuda

La Alcaldía de Panamá informó que, por el momento, no se estarán recibiendo más donaciones en el centro de acopio habilitado para apoyar al pueblo venezolano.

La administración municipal explicó que los esfuerzos están enfocados en la organización de los insumos recibidos durante la jornada de ayer, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse como voluntaria en las labores de clasificación y preparación de la ayuda humanitaria.

Los voluntarios deberán presentarse desde este sábado 27 de junio, a partir de las 9:00 a.m., en el Edificio Hatillo, donde colaborarán en las tareas de separar, embalar, empacar y cargar las donaciones recolectadas para su posterior envío a Venezuela.

La Alcaldía de Panamá reiteró que el centro de acopio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, mientras se completa el proceso de organización de toda la ayuda recibida, con el objetivo de garantizar su adecuada distribución y traslado.