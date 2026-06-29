Cerca de 56 mil votantes elegirán autoridades en la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá se encuentra lista para el proceso electoral que se celebrará este 1 de julio, en el que 55,999 miembros de la comunidad universitaria están habilitados para ejercer el derecho al voto para escoger a las nuevas autoridades de la primera casa de estudios superiores.

Así lo informó el presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU), profesor Rufino Fernández, quien señaló además que este 29 de junio culmina oficialmente la campaña electoral.

Fernández detalló que el padrón electoral está conformado por 52,030 estudiantes, 4,011 profesores y 3,958 funcionarios administrativos.

El proceso se realizará en una sola jornada electoral, luego de que el OEU modificara el mecanismo inicialmente previsto de votación escalonada. La Resolución No. 178-2026 establece el 1 de julio como fecha única para la elección de rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los Centros Regionales Universitarios.

Asimismo, fue oficializada la Junta Central de Escrutinio, encargada de dirigir el conteo y validación de los resultados. Esta instancia está integrada por 11 miembros: cinco profesores, tres estudiantes y tres administrativos, garantizando la representación de los distintos estamentos universitarios.

Actualmente se realizan trabajos de acondicionamiento en la Galería Manuel E. Amador, donde funcionará la Junta Central de Escrutinio y se recibirán a los observadores del proceso electoral. La institución también cuenta con las mamparas y urnas que serán utilizadas durante la jornada.

El OEU aprobó las candidaturas de seis aspirantes al cargo de rector: César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez, quienes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 24 de 2025, el Estatuto Universitario y el Reglamento General de Elecciones Universitarias.

Además de la elección de rector, el proceso permitirá la renovación de autoridades académicas en 16 facultades y 9 centros regionales. En total, se escogerán 51 autoridades universitarias mediante el voto de docentes, estudiantes y administrativos, de acuerdo con los requisitos de antigüedad y condición académica establecidos en la normativa electoral.