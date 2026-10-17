“Chantin pa' la gente” alcanza $616 mil en donaciones para damnificados por el sismo

La iniciativa “Chantin pa' la gente”, impulsada por el alcalde capitalino Mayer Mizrachi para ayudar a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, alcanzó los $616,000 en donaciones, cifra anunciada este sábado por el propio alcalde.

Los fondos se destinan a la construcción de viviendas temporales para las familias que perdieron sus hogares o cuyas casas quedaron habitables. Cada unidad tiene un costo aproximado de $8,000 e incluye el contenedor acondicionado, transporte, instalaciones eléctricas y sanitarias, mobiliario y preparación del terreno.

La Fundación Omar Alfanno recibe las donaciones y paga directamente a las empresas encargadas de fabricar las viviendas. La Alcaldía de Panamá no administra estos recursos.

La iniciativa surgió como respuesta a la emergencia y ha sumado aportes de ciudadanos, empresas y figuras públicas.