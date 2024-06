Chiriquí. 29 muertes por hechos de tránsito

El mayor Emilio Castro, encargado de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito en Chiriquí, reveló que hasta le fecha la provincia ha registrado 29 muertes por hechos de tránsito.

Castro explicó que “la mayoría de las víctimas fatales aquí son por exceso de velocidad y por imprudencia del peatón. También hay personas que salen de las cantinas y cruzan las calles bajo los efectos del alcohol”.

Agregó que las áreas donde se registran mayor cantidad de accidentes son en la comarca Ngäbe-Buglé, San Félix y el distrito de Barú. Según datos de la Policía Nacional (PN) en Chiriquí se registran en promedio de 400 a 420 infracciones al Reglamento de Tránsito.

El agente recomendó a los conductores que “cuando se conducen por las diferentes vías deben mantener una distancia prudente, no consumir bebidas alcohólicas al volante, respetar las señales de tránsito, no utilizar dispositivos móviles, no exceder los límites de velocidad, que se revisen las condiciones del vehículo antes de salir y utilizar el cinturón de seguridad”.