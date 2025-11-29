Cientos de jóvenes participan en el IV Foro de Niñez y Adolescencia

Un total de 23 niñas, niños y adolescentes (NNA) actuaron como panelistas —y más de cien jóvenes asistieron al encuentro— durante el IV Foro de Niñez y Adolescencia, que la Defensoría del Pueblo organizó en el marco del Día Universal del Niño.

Bajo el lema “Cuando la Niñez y la Adolescencia Participan, el Cambio Comienza”, los participantes expusieron sus ideas, emociones y propuestas para mejorar los espacios donde deben ser escuchados: la familia, la escuela y la comunidad.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, destacó la importancia de fortalecer la participación efectiva de la niñez y la adolescencia en las decisiones que impactan su vida diaria. Señaló que, a pesar de que las leyes existen, persisten desafíos: muchos NNA expresan que “a veces no los escuchan”, que “no toman en cuenta su opinión” o que “no saben cómo participar”.

El foro reafirmó su propósito de promover y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, ofreciendo un espacio seguro donde los propios NNA hablaron sobre sus experiencias, emociones y expectativas. A través de paneles y dinámicas participativas, expresaron cómo la escucha activa y el acompañamiento adulto fortalecen su bienestar, autoestima y capacidad de incidencia.

Los panelistas representaron a una diversidad de centros educativos oficiales y particulares. Participaron estudiantes del Instituto Justo Arosemena, Colegio Real de Panamá, Escuela Ricardo Miró, Escuela Pedro J. Sosa, Escuela Americana, CEBG San Miguel Arcángel, The Oxford School y el Instituto Santa María La Antigua (ISMA). Estos centros aportaron voces de primaria y secundaria, con niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años.