Cientos de niños celebraron su día en el Parque Omar

La Alcaldía de Panamá informó que este sábado 1 de noviembre el Parque Omar se transformó en un mundo de imaginación, cultura y alegría durante la celebración de “Había Una Vez en Panamá”, una iniciativa organizada en conjunto con el Despacho de la Primera Dama para conmemorar el Día del Niño y la Niña 2025.

Durante el evento, miles de familias disfrutaron de un recorrido cultural y educativo por las 10 provincias y comarcas indígenas del país. Cada región presentó un espacio temático donde los niños vivieron experiencias inspiradas en las tradiciones, historias y diversidad cultural panameña, a través de obras teatrales, actividades artísticas, juegos y espacios interactivos que fortalecieron el sentido de identidad y orgullo nacional.

La actividad tuvo como protagonistas a los niños y niñas panameños, ofreciendo un día lleno de fantasía y aprendizaje, diseñado para estimular la creatividad, la curiosidad y el amor por Panamá.

Durante su intervención, la Primera Dama de la República, Maricel de Mulino, compartió un mensaje, resaltando la importancia de acompañar y proteger a la niñez para construir un país más humano y solidario.

"Panamá es un país que sueña y crece desde sus niños. Todo lo que hacemos es para que ellos vivan con alegría, seguridad y esperanza. Y verlos hoy, jugando, aprendiendo y sintiéndose orgullosos de su país, nos recuerda que estamos trabajando por lo más valioso que tenemos: su futuro", destacó la primera dama.

Por su parte, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, expresó su agradecimiento y compromiso con esta causa. "Hoy no solo celebramos el Día del Niño, celebramos el futuro. Gracias a la Primera Dama por sumarse a esta visión de ciudad que pone a los niños primero. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ellos, porque si ellos crecen felices, Panamá también crece".