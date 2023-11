Cierran las cuentas bancarias del Suntracs

Las cuentas bancarias del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) fueron cerradas por “movimientos sospechosos”, confirmaron fuentes oficiales y periodísticas.

El periódico La Estrella de Panamá informó este miércoles, 15 de noviembre, que la medida obedece a presunto “financiamiento de actividades de terrorismo”, en una publicación titulada “Cierran cuentas bancarias al Suntracs”.

Se conoció de las mismas fuentes que un banco local decidió cerrarles varias cuentas a la organización sindical por movimientos sospechosos relacionados con el presunto lavado de activos y uso de fondos para el financiamiento de actividades terroristas.

De acuerdo con la publicación de La Estrella el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, expresó que “ese es un tema que en realidad no puedo ni confirmarte ni negarte (lo del cierre de las cuentas). De eso me estoy enterando en estos momentos por lo que tú me estás diciendo. Hasta este momento por primera vez escucho eso”.

Agregó que si esto fuera así la junta directiva del Suntracs tiene que reunirse y ver qué situación se está presentando y sobre la base de algo así, estarían comunicándole al país lo que está pasando.