Cierres de campañas en la UP con pocas propuestas, según analistas

A un día de las elecciones para escoger al nuevo rector de la Universidad de Panamá (UP), los seis candidatos culminaron sus cierres de campaña. No obstante, analistas consideran que el proceso electoral de algunos aspirantes estuvo marcado por la ausencia de propuestas concretas para atender los principales desafíos de la primera casa de estudios superiores del país.

El abogado y catedrático de la UP, Miguel Antonio Bernal, destacó que “la mayoría de los candidatos, tanto a nivel de directores regionales, decanos y rectores, han eludido la responsabilidad que conlleva querer ocupar un cargo de autoridad”. Bernal señaló que “no ha habido debates, planteamientos o alternativas académicas verdaderamente científicas y apropiadas a los tiempos, siendo esto una verdadera desilusión”.

En tanto, el analista Danilo Toro, aunque no se refirió sobre la falta de propuestas en los cierres de campaña de los candidatos, enfatizó que, “a mi criterio, las normativas y las gobernanzas de las universidades del Estado panameño se quedaron muy por detrás de las exigencias del siglo XXI”. Igualmente, Toro indicó que se necesita una visión nueva sobre qué alcance y a partir de qué perspectiva se debe desarrollar la educación superior dentro de los límites y responsabilidades del Estado panameño.