La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró la condena a cinco años de prisión para tres personas por el delito de hurto agravado en grado de tentativa, tras legalizarse su aprehensión y presentarse la imputación de cargos en audiencia.

El tribunal admitió una solicitud de las defensas para sustituir la pena de prisión por cinco años consecutivos de trabajo comunitario para dos de los condenados. Durante la audiencia también se legalizó un allanamiento excepcional en el que se hallaron indicios vinculados al caso.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en una entidad bancaria en Plaza Nuevo Tocumen, corregimiento de la 24 de Diciembre, donde los implicados fueron sorprendidos dentro del local al activarse las alarmas de seguridad, tras presuntamente entrar por un boquete abierto en el techo. El Ministerio Público reiteró su actuación penal conforme a la Constitución y la ley.