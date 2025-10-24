Cinco mil funcionarios de la CSS participarán en Alerta Verde institucional por fiestas patrias

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la activación de la Alerta Verde Institucional a nivel nacional durante las fiestas patrias, con el fin de garantizar atención médica continua, segura y oportuna a la población asegurada en todo el país.

Más de 5,000 funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos, participarán en este operativo de salud que refuerza los servicios de urgencias en todo el territorio nacional.

Fases de la Alerta Verde

- Primera fase: del sábado, 1 de noviembre (12:00mediodía), al jueves, 6 de noviembre (7:00 a.m.).

- Segunda fase: del sábado, 8 de noviembre (12:00 mediodía), al martes, 11 de noviembre (7:00 a.m.).

- Tercera fase: del jueves, 27 de noviembre (6:00 p.m.), al lunes, 1 de diciembre (7:00 a.m.).

Acciones implementadas

33 servicios de urgencias operarán en horario habitual.

- 24 horas: hospitales y policlínicas de San Miguelito, Juan Díaz, calle 25, Arraiján, La Chorrera, San Carlos y Santiago (Veraguas).

- 12 horas: el resto de los servicios a nivel nacional.

- 55 ambulancias con equipo de soporte vital estarán disponibles para la atención de emergencias.

- Todos los centroshospitalarios se mantendrán abastecidos con insumos y equipos médicos.

- En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 107 0 911 (SUME).

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que la institución está preparada para atender cualquier eventualidad durante las celebraciones patrias.