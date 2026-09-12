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Cirugía de alta complejidad avanza con tecnología robótica en Chiriquí

Cirugía de alta complejidad avanza con tecnología robótica en Chiriquí
Cirugía de alta complejidad avanza con tecnología robótica en Chiriquí
Redacción Web
12 de septiembre de 2026

El Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L. realizó el primer bypass gástrico laparoscópico asistido por robot en Chiriquí, procedimiento practicado este viernes 11 de septiembre a una paciente de 60 años con obesidad y enfermedades asociadas.

La intervención representa un avance en el desarrollo de la cirugía robótica de alta complejidad en la provincia y contó con el acompañamiento de especialistas de Ciudad de la Salud.

La Dra. Mariela Hurtado, especialista en Cirugía General, Cirugía Bariátrica y Metabólica, explicó que la paciente fue evaluada previamente por el equipo multidisciplinario de la Clínica de Obesidad. Añadió que la plataforma robótica permitió mayor precisión, ergonomía y eficiencia durante la cirugía, además de una visión más cercana de los tejidos y órganos.

El Dr. José Miguel Cabada, especialista en Cirugía General y del Tracto Digestivo, destacó que el procedimiento constituye el primer caso de alta complejidad del tracto digestivo realizado mediante esta tecnología como parte del proceso

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