CNA hace llamado a abogados a cumplir normas legales tras situación denunciada por director de la Policía

Ante recientes situaciones comunicadas por la Dirección General de la Policía Nacional (PN), la presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño, hizo un llamado a todos los abogados a “observar con rigor las normas legales y éticas que rigen la profesión”.

Cedeño informó que el pasado martes, 14 de octubre, fue notificada por el director de la PN, Jaime Fernández, de una situación relacionada con la actuación de algunos abogados durante el ejercicio de sus funciones de defensa en centros penitenciarios.

“Recordamos que el Código de Ética Profesional es el instrumento que guía nuestra conducta y salvaguarda la dignidad y credibilidad del ejercicio del Derecho”, agregó la presidenta del CNA.

Destacó que, el Colegio Nacional de Abogados rechaza categóricamente “toda conducta que atente contra el buen nombre de la profesión y las normas que rigen la correcta defensa técnica, pues tales actos no solo lesionan la imagen del gremio, sino que afectan la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia”.

Reiteró Cedeño que, “esta institución gremial también se mantiene comprometida en asistir y acompañar a los abogados en las dificultades que enfrenten en el legítimo ejercicio de su labor profesional, defendiendo en todo momento las garantías del debido proceso y los derechos humanos”.

“Confiamos en que cada miembro de nuestro Colegio honrará la noble misión de servir a la justicia, manteniendo el más alto estándar de conducta ética, responsabilidad y respeto institucional”, concluyó.