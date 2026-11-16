$!Cobre Panamá impulsa nuevas oportunidades laborales para 54 colonenses en formación técnica

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los conocimientos adquiridos, además, pueden ser aprovechados en proyectos de infraestructura, construcción, energía, minería y otras actividades económicas que requieran personal con preparación técnica en Panamá. <span class="mln_uppercase_mln">'En Cobre Panamá creemos que los beneficios tangibles se construyen generando oportunidades para nuestra gente. Estos cursos permiten que los residentes de Donoso adquieran conocimientos técnicos, aprendan nuevos oficios y obtengan una certificación que les abra puertas en el mercado laboral. Queremos que esa preparación se traduzca en oportunidades reales y que el talento de nuestras comunidades cuente con las herramientas para seguir creciendo y aportar al desarrollo de sus familias y de su entorno', señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá. </span><span class="mln_uppercase_mln">Con iniciativas como esta, Cobre Panamá busca que la formación técnica se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades aledañas, dejando conocimientos, capacidades y certificaciones que puedan acompañar a sus residentes en su desarrollo laboral y personal.</span>