COE identifica daños en viviendas, escuelas y edificios públicos en Chiriquí

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Provincial reportó de manera preliminar, daños en viviendas, centros educativos, edificios gubernamentales y estructuras de servicios básicos en Chiriquí, tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre.

De acuerdo con el informe, con corte a las 8:00 a.m. de este domingo, se contabilizan 53 residencias con afectaciones parciales y 15 con colapso total. Además, se mantiene activo un albergue improvisado donde permanecen 17 personas.

En el sector educativo, las evaluaciones identificaron daños parciales en 104 centros y colapso o afectaciones totales en otros tres. También se reportaron daños parciales en 11 edificios gubernamentales y un centro de salud, mientras que una policlínica continúa bajo evaluación estructural.

Las afectaciones incluyen un tanque de almacenamiento de agua colapsado y otro con fisuras estructurales, además de daños en una planta potabilizadora y un acueducto rural. Asimismo, se reportó el colapso de una pared en la bodega de un supermercado, daños parciales en ocho iglesias y afectaciones en una vía.

Ante esta situación, el COE Provincial recomendó a la población mantener la calma, evitar difundir rumores y permitir el paso de los equipos de emergencia y evaluación. También advirtió que, si una vivienda presenta grietas severas o fallas en columnas y vigas, sus ocupantes deben evacuar hacia una zona segura y notificar a las autoridades.

La entidad indicó que mantiene el monitoreo y actualizará las cifras conforme avancen las inspecciones en campo.