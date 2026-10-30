Colapsa puente colgante sobre el río Santa Ana en el norte de Penonomé

Una situación de emergencia se reportó en la comunidad de Santa Ana, corregimiento de San Miguel, al norte de Penonomé, provincia de Coclé, luego de que se informara sobre el colapso de un puente colgante sobre el río Santa Ana.

El representante de San Miguel, Miguel Rodríguez, se trasladó al sitio. Hacemos un llamado a toda la población a mantener la calma, guardar distancia del área afectada y permitir el trabajo de los equipos de emergencia”, manifestó Rodríguez.

El representante añadió que “estamos realizando las gestiones y coordinaciones necesarias de manera conjunta con las instituciones correspondientes para atender esta situación y brindar el apoyo necesario”.

“La prioridad es proteger la vida y la seguridad de nuestra gente”, concluyó.