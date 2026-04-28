Colegio Remón Cantera adopta medidas disciplinarias tras agresión a una estudiante

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que el Colegio José Antonio Remón Cantera aplicó medidas disciplinarias luego de que una estudiante fuera golpeada y pateada por una compañera en plena vía pública, hecho que fue captado en video y difundido en redes sociales.

A través de un comunicado, el plantel rechazó lo ocurrido y reiteró su postura frente a este tipo de situaciones. “Este centro educativo es un espacio destinado al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como al fortalecimiento de valores. Por ello, rechaza cualquier manifestación de agresión entre estudiantes, tanto dentro como fuera del plantel escolar”, señaló.

La institución indicó que, tras el incidente, se activaron los protocolos correspondientes. “Se han adoptado las medidas disciplinarias correspondientes con quienes resulten responsables, conforme a la normativa vigente, garantizando el debido proceso y priorizando el bienestar de la comunidad educativa”, indicó.

Además, el colegio detalló que un equipo especializado intervino para atender la situación. “Ha intervenido un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos y orientadores, brindando el acompañamiento necesario”, agregó.

“La violencia no es un camino aceptable. Tanto quienes participan en agresiones como quienes las promueven, las difunden o permanecen como espectadores sin actuar, asumen responsabilidad en la construcción del entorno escolar”, advirtió el Meduca.