Comando Sur de EE.UU. traslada materiales para puente escolar en la comarca Ngäbe-Buglé

Helicópteros CH-47 Chinook y UH-60 Black Hawk realizaron el traslado de materiales de construcción destinados a un puente en la comunidad de Mayo, en la comarca Ngäbe-Buglé, como parte de los esfuerzos para mejorar el acceso seguro y constante de los estudiantes a los centros educativos.La operación, desarrollada el 25 de julio de 2026, contó con el apoyo del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación y del equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo), según informó el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM).Los materiales transportados permitirán avanzar en la construcción de la infraestructura que busca facilitar el traslado de los niños de la aldea y garantizar mejores condiciones para su asistencia escolar.