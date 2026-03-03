Comerciantes serán reubicados por ampliación en la Vía España

La ampliación y recuperación de espacios públicos en la Vía España traerá consigo la reubicación de los comercios que actualmente ocupan áreas de servidumbre, una medida que las autoridades aseguran es necesaria para garantizar el libre tránsito peatonal y el orden urbano.

Ante la situación, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que “en los próximos días sostendrá una reunión con los comerciantes del área para explicarles el alcance de los trabajos y el proceso de movilización”.

Andrade aseguró que: “Vamos a hablar con todos los usuarios del área para mostrarles cuál es el plan, cómo será, diciéndoles que, de alguna manera u otra, tienen que movilizarse”, asimismo expresó que el proyecto busca ampliar la vía y recuperar aceras y espacios destinados al uso público.

Desde el punto de vista legal, el abogado Juan Carlos Araúz indicó que “los espacios de servidumbre pública no pueden ser utilizados como si se tratara de propiedad privada”.

Igualmente enfatizó que “los ciudadanos deben conocer que las áreas públicas no pueden ser invadidas, aquí el punto no es ni siquiera legal; el debate es la forma en que se da el trato humano y social a las personas que utilizan estos espacios para generar ingresos”. No obstante, subrayó que, en términos jurídicos, quienes ocupan estas zonas no tienen derecho de permanencia.