$!Comienza retorno a clases; padres piden módulos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán temporalmente sin clases presenciales mientras continúan las evaluaciones de seguridad de las instalaciones afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. <span class="mln_uppercase_mln">El sismo tuvo su epicentro cerca de Tonosí, provincia de Los Santos, y ocasionó daños en viviendas, escuelas y otras infraestructuras. Estas provincias figuran entre las zonas más afectadas. La medida también involucra a los centros del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) ubicados en las áreas afectadas.</span>