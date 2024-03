Compra de insumos en la Ciudad de la Salud genera tensión

Un grupo de trabajadores de la salud protestó en los predios del Instituto de Cardiología de la recién inaugurada Ciudad de la Salud, debido a una presunta falta de insumos. Mientras, la Dirección Médica de Ciudad de la Salud argumentó que el Servicio de Cardiología debe presentar las requisiciones de insumos a tiempo.

“No tenemos insumos, no tenemos medicamentos, no tenemos personal. Esto no es nuevo, desde que llegamos aquí tratamos de comunicarnos con las autoridades administrativas mediante cartas. Tuvimos reuniones con la sección de salud de la junta directiva y no hemos tenido respuesta”, dijo José López, jefe del servicio de cardiología durante la protesta.

“Si un paciente nos llega con un infarto, en fase aguda, que podemos resolverlo y no tenemos los medios, tampoco podemos salvarlos”, enfatizó.

Por su parte, el director médico de Ciudad de la Salud Jorge Ng Chinkee indicó que el jefe de cardiología y su equipo médico no cumplen con hacer estas requisiciones, no visitan a los pacientes y no les dan seguimiento a sus casos.

Además, el director de este complejo hospitalario aseguró que el equipo de compras se reunió hoy con los médicos para coordinar la adquisición urgente de insumos, mediante requisiciones, como establece el procedimiento.

Paralelamente, Ng Chinkee anunció la realización de una auditoría en el Servicio de Cardiología. “Hemos iniciado una auditoría en donde se está evaluando las funciones que debe realizar el jefe de servicio y que no está haciendo. Dentro de esas, cumplir con las instrucciones en la atención de los pacientes”, explicó el galeno.

“La auditoría busca establecer las funciones que debe cumplir el jefe del servicio, y que no está haciendo”, agregó.

Afirmó que entre estos incumplimientos están: “cumplir con la atención del paciente, no pasan visita, no están en el hospital, no hablan con los pacientes para explicarles su condición. Hay pacientes que pasan semanas sin que se les explique su condición y se les vea”.

“Tienen que hacer su trabajo, y por eso está la auditoría. El jefe del servicio es el responsable de saber cuántos marcapasos e insumos se necesitan”, acentuó el director médico. “Ahora que la auditoría está corriendo, salimos a los medios a decir que no trabajamos, porque no hay insumo”, remarcó Ng Chinkee.