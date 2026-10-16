Conato de incendio en hospital de Aguadulce obliga a suspender consultas, laboratorio y rayos X

Un conato de incendio registrado la madrugada de este viernes 16 de octubre en un depósito de insumos del Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, provincia de Coclé, provocó daños materiales y la suspensión temporal de varios servicios médicos, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la entidad, el Cuerpo de Bomberos de Panamá controló la emergencia cerca de las 6:00 a. m. y no se reportaron personas afectadas. Sin embargo, el olor a humo se extendió a diferentes áreas del hospital, por lo que se adoptaron medidas preventivas para proteger a pacientes y colaboradores.

Durante la emergencia, los pacientes fueron trasladados provisionalmente a áreas externas. Una vez identificadas las zonas seguras, comenzó el retorno de quienes podían reingresar a las instalaciones.

Como consecuencia del incidente, este viernes se suspenden temporalmente los servicios de consulta externa, laboratorio y rayos X, además del primer turno de hemodiálisis. La CSS indicó que informará a los pacientes sobre la reprogramación de las atenciones.

Los servicios de urgencias y las cirugías de urgencia se mantienen habilitados. 31 pacientes deberán recibir hemodiálisis el sábado

La CSS aclaró que el área de hemodiálisis no resultó afectada por el incidente y que la suspensión del primer turno obedece exclusivamente a medidas preventivas.

La medida dejó sin sesión de hemodiálisis este viernes a 31 pacientes: 16 de una sala y 15 de la otra.

Para garantizar la continuidad del tratamiento, la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Rafael Estévez reorganizó los turnos del fin de semana. Los 31 pacientes recibirán su terapia este sábado 17 de octubre en la misma unidad, mientras que quienes tenían sesiones programadas habitualmente para el sábado serán atendidos el domingo 18 de octubre.

En caso de que algún paciente presente sobrecarga de líquidos u otra complicación que requiera hemodiálisis de urgencia, será atendido en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, en coordinación con los nefrólogos de ambos centros.

El personal de la unidad contactará directamente a cada paciente para confirmar su horario.

Recomendaciones para pacientes de hemodiálisis

Hasta su próxima sesión, la CSS recomienda a los pacientes restringir estrictamente el consumo de líquidos, sal y alimentos ricos en potasio.

La entidad también advierte que quienes presenten dificultad para respirar, hinchazón importante, debilidad marcada o palpitaciones deben acudir de inmediato al cuarto de urgencias más cercano.

La CSS señaló que mantendrá informada a la población sobre cualquier actualización relacionada con la situación del hospital y la reprogramación de los servicios.