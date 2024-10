Concluye la III Cumbre de Liderazgo en Panamá

La Cumbre de Liderazgo de Greatness Center en Panamá contó con figuras influyentes a nivel internacional en el ámbito del liderazgo, como Curtis Bateman, Alan Fine, Mónica de Zelaya y José Gabriel Miralles, compartieron sus conocimientos y experiencias, ofreciendo a los asistentes herramientas para enfrentar los desafíos del cambio en el entorno actual.

El presidente y CEO de Greatness Center, José Gabriel Miralles, indicó que “esta cumbre ha sido una plataforma invaluable para intercambiar conocimientos y construir una red de líderes comprometidos con la transformación”.

“Panamá enfrenta desafíos importantes que solo podremos abordar con líderes mejor preparados para superar los retos tanto a nivel gubernamental como empresarial y social”, comentó Miralles.

Curtis Bateman, autor de Change: How to Turn Uncertainty Into Opportunity (Cambio: Cómo convertir la incertidumbre en oportunidad), sostuvo que “los líderes deben aprender a transformar la incertidumbre en ventaja competitiva”.

Alan Fine, pionero del coaching a nivel mundial y autor de You Already Know How to Be Great (Tú ya sabes cómo ser grande), presentó su metodología G.R.O.W. para desbloquear el potencial interno de los equipos. Fine subrayó que “el rendimiento se basa en liberar lo que ya existe dentro de cada uno de nosotros”.

Mónica de Zelaya, coautora de las 4 Disciplinas de la Ejecución (4DX), compartió su experiencia en la implementación de estrategias efectivas en América Latina. Su mensaje se centró en la creación de una cultura de responsabilidad y seguimiento continuo, elementos esenciales para la ejecución exitosa de las estrategias organizacionales.