Concluyen las actividades religiosas del Jesús Nazareno en Atalaya

Miles de peregrinos asistieron a la tradicional romería al Jesús Nazareno de Atalaya. La solemne eucaristía estuvo a cargo de monseñor Pedro Hernández Cantarero, obispo de Darién, quien compartió un mensaje de responsabilidad.'No seamos sensibleros cuando nos llaman la atención; aceptemos que fallamos y que tenemos que cambiar. Cuando nos señalan algo para mejorar, no lo veamos como un regaño, sino como un despertar y un descubrir que también tenemos que ser personas buenas para que todos vivamos la diferencia de la comunión, de la fraternidad y de la unión entre nosotros', manifestó Hernández.Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado al cambio: 'La pregunta que todos nos debemos hacer es cómo queremos regresar. Y este es el compromiso. Solo hay una respuesta: los que estamos aquí y los que nos escuchan queremos regresar con la actitud de este tiempo de Cuaresma: la conversión'.'Que la conversión de la Iglesia y de nuestro país no comience ni en las curias, ni en los palacios, ni en los parlamentos; comienza en el corazón de cada uno de nosotros, porque cuando cambia la conciencia de un pueblo, cambia su historia', afirmó el arzobispo.<b>Operativos de seguridad y salud</b>El ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, recorrió a pie el trayecto comprendido entre la entrada de La Florecita, en Santiago, y la Basílica Menor, como parte de una visita institucional que permitió constatar en el terreno la ejecución del operativo.A lo largo del recorrido, el ministro sostuvo intercambios con unidades de la Policía Nacional asignadas a la cobertura preventiva y reconoció su labor en la preservación del orden público durante las festividades religiosas y el reciente periodo de Carnaval, informó la institución en un comunicado. El despliegue incluyó presencia policial en rutas de acceso, puntos de concentración y áreas comerciales, con el objetivo de garantizar la movilidad segura de peregrinos nacionales y extranjeros.Por otro lado, el Ministerio de Salud adelantó que durante la romería se atendieron 85 casos por deshidratación, fatiga, hipertensión y traumas, además de 30 pacientes en el Centro de Salud de Atalaya. 'Efectuamos 12 traslados, inspeccionamos 206 puestos y verificamos a 400 manipuladores de alimentos', detalló la entidad.