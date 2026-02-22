Concluyen las actividades religiosas del Jesús Nazareno en Atalaya

Miles de peregrinos asistieron a la tradicional romería al Jesús Nazareno de Atalaya. La solemne eucaristía estuvo a cargo de monseñor Pedro Hernández Cantarero, obispo de Darién, quien compartió un mensaje de responsabilidad.

“No seamos sensibleros cuando nos llaman la atención; aceptemos que fallamos y que tenemos que cambiar. Cuando nos señalan algo para mejorar, no lo veamos como un regaño, sino como un despertar y un descubrir que también tenemos que ser personas buenas para que todos vivamos la diferencia de la comunión, de la fraternidad y de la unión entre nosotros”, manifestó Hernández.

Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado al cambio: “La pregunta que todos nos debemos hacer es cómo queremos regresar. Y este es el compromiso. Solo hay una respuesta: los que estamos aquí y los que nos escuchan queremos regresar con la actitud de este tiempo de Cuaresma: la conversión”.

“Que la conversión de la Iglesia y de nuestro país no comience ni en las curias, ni en los palacios, ni en los parlamentos; comienza en el corazón de cada uno de nosotros, porque cuando cambia la conciencia de un pueblo, cambia su historia”, afirmó el arzobispo.

Operativos de seguridad y salud

El ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, recorrió a pie el trayecto comprendido entre la entrada de La Florecita, en Santiago, y la Basílica Menor, como parte de una visita institucional que permitió constatar en el terreno la ejecución del operativo.

A lo largo del recorrido, el ministro sostuvo intercambios con unidades de la Policía Nacional asignadas a la cobertura preventiva y reconoció su labor en la preservación del orden público durante las festividades religiosas y el reciente periodo de Carnaval, informó la institución en un comunicado. El despliegue incluyó presencia policial en rutas de acceso, puntos de concentración y áreas comerciales, con el objetivo de garantizar la movilidad segura de peregrinos nacionales y extranjeros.

Por otro lado, el Ministerio de Salud adelantó que durante la romería se atendieron 85 casos por deshidratación, fatiga, hipertensión y traumas, además de 30 pacientes en el Centro de Salud de Atalaya. “Efectuamos 12 traslados, inspeccionamos 206 puestos y verificamos a 400 manipuladores de alimentos”, detalló la entidad.