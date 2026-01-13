Condenan a empresario por falsificar documentos del Cuerpo de Bomberos en Panamá Oeste

Un empresario comerciante fue condenado por el delito de falsificación de documentos oficiales tras utilizar sellos, pruebas de hermeticidad y certificaciones atribuidas falsamente al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), con el fin de obtener permisos para operar una lavandería en un centro comercial del sector de Rejano, en el distrito de Arraiján.

Según el reporte oficial emitido por el BCBRP, la decisión judicial se produjo luego de una audiencia celebrada en la Sala Judicial N.° 2 de la Ciudad Judicial de Panamá Oeste, considerada por la institución bomberil como un precedente histórico en la lucha contra la falsificación de documentos técnicos vinculados a la seguridad pública.

El BCBRP participó en el proceso como parte afectada y querellante, solicitando inicialmente una pena de 48 meses de prisión y la inhabilitación por un año para que el comerciante continuara operando el establecimiento. No obstante, conforme a la normativa legal vigente, el caso se resolvió mediante un acuerdo entre las partes.

Como resultado del acuerdo judicial, el empresario, de nacionalidad asiática, fue condenado al pago de una multa de tres dólares diarios por 500 días, lo que equivale a un total de mil doscientos dólares (B/.1,200.00), suma que deberá ser cancelada en un plazo de ocho meses.

Desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos se subrayó la gravedad de este tipo de conductas y el riesgo que representan para la población. “Los permisos de seguridad no son un trámite administrativo, sino un mecanismo vital para proteger la vida humana. La falsificación de documentos técnicos pone en riesgo directo a la población, especialmente en instalaciones donde se manejan sistemas de gas y equipos industriales”, destacó la institución.

Datos institucionales revelan que entre 2018 y 2025 se han registrado en el país 11 emergencias relacionadas con fugas de gas, hechos que han ocasionado pérdidas de vidas humanas y lesiones permanentes, situaciones que, según el BCBRP, pueden prevenirse con el estricto cumplimiento de las normas de seguridad.

La denuncia fue presentada en 2024, luego de que el director general del BCBRP, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, tuviera conocimiento del hecho punible y ordenara las acciones legales correspondientes, reafirmando una política institucional de “cero tolerancia a la corrupción”.

Durante la audiencia, el director general estuvo acompañado por altas autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre ellas el secretario general, teniente coronel José Batista; el teniente coronel Cirilo Castillo, director de DINASEPI; y el teniente coronel Saúl Castillo, director de Asesoría Legal, junto a otros oficiales y funcionarios, en respaldo al fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la seguridad ciudadana.