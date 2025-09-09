Nacionales

Confirman detención provisional para exrepresentantes de Nueva Gorgona y El Carate

ML | Exrepresentante de El Carate, distrito de Las Tablas.
Redacción Web
09 de septiembre de 2025

Este martes, 9 de septiembre, se confirmó la detención provisional de un exrepresentante de El Carate, distrito de Las Tablas, por peculado doloso y sustracción de documentos.

La medida fue anunciada por el Ministerio Público (MP) tras audiencia de apelación en la Fiscalía Anticorrupción.

Por otra parte, la fiscalía logró que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara el reporte periódico y otras medidas cautelares de una exrepresentante de Nueva Gorgona y se le ordenara la detención provisional, investigada por peculado doloso, confirmaron del MP.

