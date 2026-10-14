Confirman muerte de Elena Barría, quien resultó herida en el terremoto en Los Santos

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó la muerte de Elena Barría, mujer herida durante el sismo en Los Santos.

“Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026”, compartió la entidad.

Desde la Caja del Seguro Social se extendieron “sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor”.

“Nuestro compromiso ha sido, y seguirá siendo, brindar la mejor atención posible con humanidad, respeto y dedicación a cada paciente que confía en nuestro equipo médico”, concluyen.

La entidad evitó dar detalles del historial clínico de la adulta mayor.