Conozca cómo funcionan los brazaletes electrónicos que se aplicarán en casos de violencia domestica

El director general del Sistema Penitenciario Euclides Castillo explicó cómo será el uso y monitoreo del brazalete electrónico, que ya entró en operación en el país como medida de protección a las víctimas de violencia doméstica.

“Es un dispositivo que se usa en el tobillo con una correa, la cual tiene medida de seguridad en su interior y cualquier manipulación del dispositivo es enviada a nuestro centro de monitoreo y vigilancia en las instalaciones del Sistema Penitenciario para dar aviso de manera inmediata a las autoridades correspondientes”, manifestó Castillo.

Explicó que “tenemos seguimiento en tiempo real a cada persona que mantenga el dispositivo en su tobillo. Tenemos la geolocalización en el ámbito nacional y también se les efectúan las geocercas, para si la persona no puede salir o acercarse a la víctima de violencia doméstica. En caso de que se vaya acercando a una víctima de violencia doméstica se le puede enviar una señal audible al dispositivo, para que el mismo suene”.

El director se refirió al tipo de alertas que emite el dispositivo. “El primero es vibración para hacer un llamado de atención, si no hace caso se mandará una alerta sonora para que se escuche a un radio bastante considerable. En este caso los dispositivos estamos coordinando para que se activen un App en el celular de la víctima si esta la requiere, porque no podemos caer en revictimización. De tener el App en su dispositivo le avisará a ella la cercanía o no del agresor”, manifestó Castillo.

¿A quiénes se les colocará el brazalete?

“No todos los casos aplican para que se le coloque el dispositivo, los recursos son finitos y hay que darle la mejor optimización a los mismos. Por lo que hay que hacer la valorización de quién puede tenerlo. Serán los fiscales y jueces, quienes lo determinarán.

“Si hay una persona el Ministerio Público o el Órgano Judicial ve que es demasiado violento (el agresor), no puede ser aplicado el dispositivo, merece una medida más drástica como la detención provisional. Esto es una medida persuasiva, se evalúa psicológicamente, se tiene que ver el perfil”, dijo el funcionario.

¿Cuántos brazaletes habrá disponibles?

Castillo manifestó que “se colocarán los brazaletes que la autoridad estime, es un servicio que el Ministerio de Gobierno paga por dispositivo activo, no compramos porque sería una perdida tener 500 dispositivos, por ejemplo y que no sean utilizados”.