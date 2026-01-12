Continúa búsqueda de adulto mayor desaparecido en Cerro Azul

Este lunes, 12 de enero, se mantienen el operativo de búsqueda en el sector del Lago de Cerro Azul, tras el reporte de un adulto mayor que salió de su vivienda a caminar con su perro y no regresó.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), en conjunto con efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), continúan buscando al adulto de 73 años.

Los equipos de rescate permanecen desplegados en el sitio, realizando verificaciones en senderos, márgenes del lago y sectores de difícil acceso desde el pasado sábado, 10 de enero, según los Bomberos.