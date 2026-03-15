Continúan labores para contener incendio en la Reserva Forestal La Yeguada

Equipos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía Ambiental, brigadistas y voluntarios, mantienen operaciones para combatir un incendio forestal registrado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Forestal La Yeguada.

De acuerdo con el reporte emitido en redes sociales, hasta el momento se han identificado tres focos de incendio dentro del área afectada. Dos de estos ya han sido controlados y liquidados por los equipos de respuesta que permanecen desplegados en la zona.

Sin embargo, un tercer foco continúa activo y presenta expansión hacia el sector de Alto de Veladero, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos que trabajan en las labores de contención.