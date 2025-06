Contralor Flores sobre la UP: Están sucediendo un sin número de cosas que “no voy a permitir”

El contralor Anel Flores denunció que en la Universidad de Panamá (UP) se están dando un sinnúmero de irregularidades y que el no las va a permitir, por lo que ya se le ha pedido información al rector de esta casa de estudios, Eduardo Flores.

Respecto al tema de “clanes familiares” que recientemente denunció, dijo: “Yo creo que eso es como el Titanic, es la puntita del iceberg que va a salir de esos clanes familiares, de quién maneja las cafeterías, las copiadoras, hay un sin número de cosas que están sucediendo ahí”.

“Hay 94,000 estudiantes. Y yo le he pedido al rector Flores que me diga cuántos de esos estudiantes tienen más de 10 años de estar ahí y no se han graduado de nada”, señaló el Contralor en entrevista al programa Debate Abierto.

Flores destacó que “la universidad gasta más de B/.300 millones al año, pero tenemos un gran número de estudiantes que no está estudiando, que son los que hacen las bazucas con tubos de PVC para pegarle a la Policía o tiran piedras para golpear niñas”.

“Entonces, ahora la modalidad es que nos vamos a virtual, eso quiere decir que no están estudiando. No sé, pero sí quieren seguir en modo virtual, pero con presupuesto presencial, y eso este contralor no lo va a permitir”, sentenció.

Añadió que “usted va la universidad ahorita mismo y da es miedo, los baños se están cayendo, entonces, ¿en qué se están gastando B/.350 millones?.... con B/.300 millones es para que esa universidad fuera de primer orden en Latinoamérica”.