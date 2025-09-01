Contraloría inicia auditoría al contrato del Ferrocarril de Panamá

La Contraloría General de la República informó que inició la auditoría del contrato de concesión entre el Estado y la empresa Panamá Canal Railway Company, revisión que incluye tanto el contrato original como la prórroga otorgada posteriormente.

La entidad destacó, en un comunicado, que la auditoría busca verificar “el estricto cumplimiento” de los compromisos establecidos entre las partes, así como garantizar que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y a los intereses del Estado panameño. Este ferrocarril tiene una recorrido entre las ciudades de Colón y Panamá.

El inicio de esta auditoría se suma a otras acciones de control que la Contraloría ha venido impulsando sobre contratos de relevancia nacional, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana y asegurar que proyectos estratégicos como el Ferrocarril de Panamá cumplan con su propósito de generar beneficios al país.