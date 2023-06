$!Contraloría reafirma decisión sobre pago de prima de antigüedad al abogado Ernesto Cedeño

La Contraloría General de la República resolvió negarle al abogado Ernesto Cedeño un recurso de reconsideración sobre la petición del pago de la Prima de Antigüedad de él y de su esposa, tras renunciar a la Contraloría General, el 1 de agosto de 2012.

Este lunes, 5 de junio, personal de la entidad fiscalizadora fijó el edicto en puerta en el cual se notifica al abogado Cedeño de la resolución que resuelve la Reconsideración interpuesta contra la Resolución No.224-2023-LEG/CI de 14 de febrero de 2023, que resolvió negarle dicha petición.

La nueva Resolución No. 660-2023-LEG/CI., del 26 de abril de 2023, indica que se mantiene la decisión anterior de no realizar el pago a Cedeño ni a su esposa Carmen Sousa de Cedeño, porque en ese momento no existía el derecho a dicha prestación laboral, según cita el documento.