Contraloría retiene autobús oficial en Chiriquí y sanciona a Alcaldía y Meduca por uso irregular

La Dirección Nacional de Fiscalización de la Contraloría General de la República ordenó la retención de un autobús oficial asignado al Centro Educativo Básico General Nueva California, en la provincia de Chiriquí, y aplicó sanciones administrativas tras comprobar irregularidades en el uso del vehículo, informó la institución en un comunicado.

La entidad detalló que la medida se tomó a raíz de una denuncia ciudadana que alertó sobre el presunto uso indebido de la unidad. En cumplimiento de su función constitucional de fiscalizar y controlar los bienes del Estado, los equipos de Fiscalización iniciaron la investigación administrativa correspondiente.

Durante las diligencias se analizó documentación clave: la solicitud presentada por la Alcaldía de Tierras Altas, la comunicación enviada por la dirección del plantel a la Dirección Regional del Ministerio de Educación, la licencia de conducir del vicealcalde que operaba el vehículo, el salvoconducto, así como las boletas de retención y el acta de entrega del autobús.

“Con base en los hallazgos, los funcionarios de la Contraloría determinaron la existencia de responsabilidades administrativas y sancionaron tanto a la Alcaldía de Tierras Altas como al Ministerio de Educación (Meduca), de acuerdo con el grado de responsabilidad establecido en la investigación. Como parte de las medidas, también se ordenó la retención inmediata del autobús”, explicó la nota oficial.