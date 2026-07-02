Controlan incendio en el Casco Antiguo; continúan las labores de liquidación

El incendio de gran magnitud registrado la noche de ayer en la calle Veraguas, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, fue controlado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. No obstante, las unidades se mantienen realizando labores de liquidación y enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego.

El capitán Luis Yosef, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, explicó que el siniestro comenzó en un viejo caserón y posteriormente se propagó hacia un almacén de productos pirotécnicos, lo que incrementó la intensidad del incendio y obligó a desplegar un amplio operativo.

En declaraciones ofrecidas a Telemetro, Yosef informó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio. Agregó que únicamente un bombero requirió atención por hidratación durante las labores de respuesta.

En la emergencia participaron 110 unidades, entre bomberos permanentes, voluntarios, personal administrativo y especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), según informó el capitán durante la entrevista.